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Сталина Гуревич назвала бесполезными для государства осужденных на пожизненный срок
Общество
Сталина Гуревич назвала бесполезными для государства осужденных на пожизненный срок
instagram.com  /  @stalina_gurevich

Санкт-Петербург, 3 августа. В ходе конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» спикеры обсудили вопрос возможной отмены моратория на смертную казнь, а также поговорили на тему пожизненных сроков.

Адвокату Сталине Гуревич задали вопрос об осужденных, приговоренных к высшей мере наказания. В частности, могут ли такие лица получить шанс выйти на свободу, и если да, то много ли таких людей.

«В масштабе страны не так много и сидят», — заявила Гуревич.

Юрист отметила, что российское законодательство предусматривает выход по УДО даже для пожизненно заключенных. Однако вопрос в другом: нужно доказать, что они исправились. По словам Гуревич, такие лица в принципе для государства не несут никакой социальной пользы.

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патриот смертная казнь Сталина Гуревич
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