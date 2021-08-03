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Цены на газ в ЕС взлетели до 514 долларов за кубометр на фоне низких запасов
Экономика
Цены на газ в ЕС взлетели до 514 долларов за кубометр на фоне низких запасов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 3 августа. Средняя стоимость газа в Европе составляет 514 долларов за тысячу кубометров, что на 2,7% выше, чем днем ранее, свидетельствуют данные ICE.

Накануне цены сентябрьского фьючерса на голубое топливо на пике превышала 520 долларов за тысячу кубометров. В то же время, как показывают данные EEX, спотовые цены находятся на уровне 485 долларов.

Одним из основных факторов, поддерживающих высокие цены на газ в Европе, является низкий уровень запасов в подземных хранилищах, ранее отмечал «Газпром». В конце июня компания повысила прогноз по средней экспортной стоимости голубого топлива в 2021 году с 200 до 240 долларов за тысячу «кубов».

Аналитики ранее заявили, что цены на газ в Европе не снизятся до тех пор, пока не начнутся поставки по трубопроводу «Северный поток — 2». По прогнозу специалистов, до конца 2021 года стоимость газа в ЕС будет составлять 460-480 долларов за тысячу кубометров.

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