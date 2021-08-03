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Новые проверки ожидают малый и средний бизнес в России

  /   Обновлено: 03 августа 2021 15:06
Экономика
Новые проверки ожидают малый и средний бизнес в России
Невские Новости

Москва, 3 августа. Власти готовят представителям малого и среднего предпринимательства Российской Федерации новые инспекции, выяснили журналисты.

Речь идет о проверке бизнесменов на аффилированность с их заказчиками среди компаний с госучастием. Анализировать показатели будет Корпорация МСП (КМСП), рассказали «Ведомости» со ссылкой на источник.

Данное решение, по информации собеседника издания, приняли на совете директоров института развития, возглавляемого первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым. Согласно инициативе, КМСП проанализирует наличие прямой связи через владение долей в уставном капитале, аффилированности малых и средних компаний с органами управления заказчика и принадлежность к одной группе лиц. Также будет проверено совпадение номеров телефонов и юридических адресов заказчика и МСП. Результаты проверки должны быть представлены до 17 сентября.

Ранее представители индустрии гостеприимства и бизнеса хотели попросить помощи у государства. Предприниматели сообщили об убытках из-за ситуации с COVID-19.

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