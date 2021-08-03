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Печенька из рук Байдена обернулась для Тихановской «ярлыком на княжение»
Политика
Печенька из рук Байдена обернулась для Тихановской «ярлыком на княжение»
twitter.com  /  @POTUS

Вашингтон, 3 августа. Печеньки, полученные экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской из рук американского лидера Джо Байдена, имеют особый, сакральный смысл.

Истинное значение американской выпечки раскрыл обозреватель издания «Русские онлайн». Как иронично заметил автор, простое угощение в глазах белорусской домохозяйки обернулось самым настоящим ярлыком на княжение — высоким разрешением Белого дома выступать «выразителем мнения» всех эмигрировавших белорусов.

«Ведь всем давно известно, что все «демократические президенты» без полномочий, но с амбициями, свой ярлык на княжение получают именно в Вашингтоне», — смеется автор «Русских онлайн».

Тихановская пошла по тому же пути, получив ярлык в виде печенья. Особенно автор публикации отмечает хвастливость посетительницы Белого дома: дескать, не всем дано получить сладости из рук самого президента США! Для самого Байдена это не впервой: он уже угощал сладостями во время приема семью покойного наркомана Джорджа Флойда. Однако запоминаются люди чаще всего своими последними словами, и в памяти президента США Тихановская так и останется женщиной, которая подобно маленькой девочке попросила печеньку.

Над поведением Тихановской во время приема в Белом доме посмеялся и колумнист Федерального агентства новостей. Автор ФАН уверяет, что печенька из рук Байдена — осовремененный вариант стеклянных бус для чернокожих из рук белых работорговцев и колонизаторов.

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