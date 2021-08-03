Полиция задержала неадекватного мужчину с ножом в торговом центре Сочи

Сочи, 3 августа. Жители города Сочи сообщили в полицию о вооруженном ножом мужчине, который находится в одном из городских торговых центров и ведет себя неадекватно.

Прибывшие на место полицейские задержали его и составили на него два материала по ст. 6.9 КоАП и 19.3 КоАП РФ («Неповиновение и потребление наркотических и психотропных веществ без назначения врача»), а после отправили под административный арест. Источник ФАН в правоохранительных службах сообщил, что задержанный никому не угрожал.

Нарушителем общественного порядка оказался местный 36-летний житель. Что стало причиной его неадекватного поведения теперь предстоит выяснить специалистам.

Ранее сообщалось о раненной ножом жительнице Челябинска, которая спасалась от разъяренного сына.