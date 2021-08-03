Любови Соболь вынесли обвинительный приговор

Суд приговорил соратницу Алексея Навального Любовь Соболь к 1,5 года ограничения свободы.

Ранее Любовь Соболь обвинялась в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, призывая людей выходить на акции протеста из-за дела об отравлении Алексея Навального. Обвинение запросило для Соболь два года ограничения свободы. Ей вменили два прямых эфира на YouTube и восемь твитов, где так или иначе упоминалась акция 23 января.

Перед заседанием, представлявший Соболь адвокат Владимир Воронин не выразил позитивных ожиданий о решении суда:

«Я жду, конечно же, оправдательного приговора. Я понимаю, что скорее всего его не будет, но по крайней мере пока нам не произнесут, что Любовь Эдуардовна виновна, я буду в это верить», — заявил Воронин.

Примечательно, что Соболь удалили из зала суда за то, что она вела прямую трансляцию в Сети. Любовь силой вывели из зала «за нарушение порядка поведения в судебном заседании». О своем приговоре она узнала от журналистов:

«По части 1-й статьи 236 УК, наказание ограничения свободы сроком на полтора года, не покидать жилища с 22:00 до 6:00 утра, не посещать массовые мероприятия, не выезжать из Москвы и Московской области, являться в инспекцию трижды в месяц», — прочитала свой приговор Любовь Соболь.

На вопрос журналистов, доволен ли адвокат Владимир Воронин решением суда, он ответил: «Я счастлив».