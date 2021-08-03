Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 15:38
15:36
Латинская Америка
Протестующие попытались снести памятник Колумбу в Боливии
15:34
Ливия
Национальная армия и МИД Ливии обсудили роспуск вооруженных групп и вывод наемников
15:30
Происшествия
Прокуратура проверила работу турфирмы, организующей перевозку теплоходами из Шлиссельбурга
15:30
Происшествия
СК показал кадры из дома, где похититель удерживал 12-летнюю девочку
15:30
ФАН-ТВ
«Откровенно». Иван Охлобыстин: об отношении к алкоголю и продюсерском кино
15:29
Особое мнение
«Почему Бе-200 не тушат Якутию?»: Альгис Микульскис о пожарах в Турции и помощи РФ
15:28
Общество
Участие жителей Донбасса в российских выборах станет большим ударом для Украины
15:27
Ливия
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо открыл консульство в Бенгази
15:27
Политика
Володин направил поздравительную телеграмму по случаю избрания спикера парламента Армении
15:26
Происшествия
Фура превратила иномарку в груду металла в Нижегородской области, ФАН публикует фото
Все новости

Борец греко-римского стиля Евлоев завоевал 13-е золото для России на ОИ

  /   Обновлено: 03 августа 2021 15:15
Олимпиада-2020 в Токио
Борец греко-римского стиля Евлоев завоевал 13-е золото для России на ОИ
Global Look Press  /  Kadir Caliskan

Токио, 3 августа. Золотая медаль Мусы Евлоева стала тринадцатой для сборной России на текущей токийской Олимпиаде.

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золото Олимпийских игр в весовой категории до 97 кг, в финальной схватке россиянин победил представителя Армении Артура Алексаняна (5:1).

На старте олимпийского турнира 28-летний российский атлет победил грузина Георгия Мелию (3:1). В четвертьфинале он был сильнее представителя Венгрии Алекса Герго Секе (6:2), а в полуфинале без проблем разобрался с польским спортсменом Тадеушем Михаликом — 7:1.

Ранее боксер Альберт Батыргазиев вышел в финал летней Олимпиады в весовой категории до 57 кг, гарантировав России еще одну медаль ОИ в Токио.

Олимпийские игры стартовали 23 июля и завершатся 8 августа, соревнования проходят в шести японских городах.

Вернуться назад

Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / Борец греко-римского стиля Евлоев завоевал 13-е золото для России на ОИ
токио олимпиада ои-2020
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru