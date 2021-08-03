Борец греко-римского стиля Евлоев завоевал 13-е золото для России на ОИ

Токио, 3 августа. Золотая медаль Мусы Евлоева стала тринадцатой для сборной России на текущей токийской Олимпиаде.

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золото Олимпийских игр в весовой категории до 97 кг, в финальной схватке россиянин победил представителя Армении Артура Алексаняна (5:1).

На старте олимпийского турнира 28-летний российский атлет победил грузина Георгия Мелию (3:1). В четвертьфинале он был сильнее представителя Венгрии Алекса Герго Секе (6:2), а в полуфинале без проблем разобрался с польским спортсменом Тадеушем Михаликом — 7:1.

Ранее боксер Альберт Батыргазиев вышел в финал летней Олимпиады в весовой категории до 57 кг, гарантировав России еще одну медаль ОИ в Токио.

Олимпийские игры стартовали 23 июля и завершатся 8 августа, соревнования проходят в шести японских городах.