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Рособрнадзор впервые проведет всероссийские проверочные работы для учащихся колледжей

  /   Обновлено: 03 августа 2021 15:17
Общество
Рособрнадзор впервые проведет всероссийские проверочные работы для учащихся колледжей
pxhere.com

Москва, 3 августа. Всероссийские проверочные работы (ВПР) для учащихся всех колледжей впервые проведут в стране.

Мероприятие будет проходить с 15 сентября по 9 октября. Проверочные работы будут проводить представители Рособрнадзора. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. ВПР будут писать учащиеся первых курсов и студенты, которые завершили освоение общеобразовательной программы в прошлом году.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил выделить 30 млрд рублей на развитие среднего образования. Кабмин РФ должен направить средства из бюджета до 2024 года.

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