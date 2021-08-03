Рособрнадзор впервые проведет всероссийские проверочные работы для учащихся колледжей

Москва, 3 августа. Всероссийские проверочные работы (ВПР) для учащихся всех колледжей впервые проведут в стране.

Мероприятие будет проходить с 15 сентября по 9 октября. Проверочные работы будут проводить представители Рособрнадзора. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. ВПР будут писать учащиеся первых курсов и студенты, которые завершили освоение общеобразовательной программы в прошлом году.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил выделить 30 млрд рублей на развитие среднего образования. Кабмин РФ должен направить средства из бюджета до 2024 года.