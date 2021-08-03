Гордон оправдался за попытку задушить человека колготками

Москва, 3 августа. Ведущий популярного телешоу «Мужское/Женское» Александр Гордон рассказал, почему в одном из выпусков программы пытался задушить гостя с помощью капроновых колготок.

Зачастую героями программы на Первом канале становились люди из неблагополучных семей в российской глубинке. Задача Гордона и его соведущей Юлии Барановской — помочь им в решении жизненных проблем и наставить на путь истинный.

Однако не всегда у ведущих хватает терпения выслушивать гостей студии. Зачастую Александр Гордон не может скрывать свои эмоции, поскольку истории пришедших в студию людей его сильно шокируют. Так в одном из выпусков он накинул на шею мужчине и его возлюбленной колготки. По его словам, это было сделано исключительно в воспитательных целях.

«Этот эпизод я помню. Данный подлец не препятствовал тому, чтобы его сожительница привязывала ребенка к кровати, потому что не могла за ним уследить. Так я ему тоже предложил побыть привязанным, хотел посмотреть, как он будет себя чувствовать», — рассказал 57-летний ведущий в интервью для YouTube-шоу «ВДудь».

Также в беседе с журналистом Юрием Дудем Гордон рассказал, что однажды сам чуть не стал жертвой агрессии участника программы. За кулисами «Мужского/Женского» недовольный мужчина которого выгнали с программы, напал на него, пытаясь убить. Спасла Гордона вовремя прибывшая охрана телеканала.