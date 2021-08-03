Волков заявил о взаимной ненависти с главредом «Эха Москвы» Венедиктовым

Леонид Волков, соратник Алексея Навального, рассказал о личной неприязни к нему главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Такая риторика представляет собой продолжение затянувшегося конфликта двух представителей несистемной оппозиции.

В эфире авторской передачи на YouTube Волков отвечал на вопросы пользователей. Одной из волновавших аудиторию тем стало сетевое противостояние соратника Навального с Венедиктовым на фоне споров о целесообразности внедрения технологии электронного голосования. Напомним, именно Венедиктов в 2019 году предложил провести соответствующий эксперимент. Впоследствии ЦИК России инициативу одобрил.

«Что опять с Веником? В среду было сказано: «Волков не политик». Личная неприязнь? Ответка за электронное голосование?» — поинтересовался пользователь.

Волков заверил, что главред «Эха Москвы» якобы не скрывает свою персональную неприязнь.

«Веник» меня ненавидит и не очень-то это скрывает. Это, к счастью, взаимно. Так что все очень хорошо», — отметил оппозиционер.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В действительности этот случай — продолжение заочной склоки между Волковым и Венедиктовым на просторах Сети. Ранее соратник Навального уже упрекал журналиста за призывы к участию в электронном голосовании и называл «мерзавцем», якобы отвлекавшим внимание общественности от ареста основателя ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена).

«Веник, главред «Эха Москвы», — жулик, человек, который пропихивает жульническое электронное голосование. Никакого отношения к честному и нормальному электронному голосованию, сторонником которого я являюсь, российская реализация электронного голосования, за которое топит Алексей Венедиктов, не имеет», — говорил он.

Венедиктов позиционирует себя как жесткого критика системы «Умное голосование», которую пытаются внедрить сбежавшие из России функционеры Навального. Он обвинял авторов проекта в предвзятости и недальновидности. Журналист отпускал в адрес Волкова ироничные комментарии по поводу сбора донатов с аудитории. В одном из эфиров на «Эхе» он намекнул, что ответственному за сбор пожертвований Волкову доверять не следует.

В марте этого года Венедиктов, комментируя возвращение Навального из Германии в Россию, заявил, что этот процесс мог быть инициирован «агентами», пробравшимися в ряды его сторонников. Речь шла в том числе о членах «верхушки» ФБК. Волков воспринял эти слова на свой счет и стал обвинять оппонента в работе на ФСБ.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.