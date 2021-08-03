«Вонь гниющих душ»: Роман Носиков о языке ненависти Юлии Латыниной

Недавно покинувшая Россию Юлия Латынина на чужбине так осмелела, что теперь говорит абсолютно все, что думает. И, в строгом соответствии с формулировкой вице-адмирала Геннадия Раздевским «Если позволить человеку говорить все, что он думает, он рано или поздно разучится думать», — все больше раскрепощается.

На днях на «Эхе Москвы» вышла передача с Юлией Леонидовной, где она раскрыла новые грани своего таланта, стремительно освобождающегося от химеры под названием «совесть». Латынина так разошлась, что дала правительству Литвы совет, как справиться с миграционным кризисом.

Согласно идее нашей записной либералки, нужно посадить всех мигрантов в лагерь и там заморить голодом и антисанитарными условиями. Всего-то делов.

«Надо просто всего лишь каждого нарушителя-нелегала, перешедшего границу, посадить не в тюрьму, бога ради, просто в какое-то место, обнесенное заборчиком, давать ему булку хлеба, два литра воды и каждого добавочного сажать туда же. Когда количество задержанных превысит 10 человек на квадратный метр, а количество еды в виде хлеба и воды останется прежним, то все, кто не может вспомнить, откуда они приехали и как их зовут, — все эти прекрасные люди сами немедленно выразят желание вернуться на родину. А новые таинственным образом перестанут поступать», — заявила Латынина.

Конечно, это заявление изрядно шокировало публику. Увы, шок отвлек ее от остальных идей Юлии Леонидовны, высказанных в том же эфире. А зря. Они не менее роскошны, хоть и меньше бросаются в глаза.

Латынина начала с восхвалений книги о крушении Boeing в Донбассе.

«Я хочу начать с хороших новостей — с издания совершенно офигительной книги, которой я наслаждалась на этой неделе. Это книга Вадима Лукашевича, которая называется «Трагедия МН17. Правда и ложь» со скромным подзаголовком: «Материалы книги использованы в уголовном расследовании международной объединенной следственной группой…»

Кто такой Лукашевич? Свидетель по делу МН17.

«Напоминаю, кто такой Лукашевич еще раз. Это человек, которого сами позвали Нидерланды быть свидетелем в этом деле и который был в КБ «Сухого» специалистом по боевой живучести самолетов», — пояснила Латынина.

Вам, конечно, интересно: свидетелем чего был Вадим Лукашевич? А ничего. Просто свидетель. Вероятно, того, что он очень умный и красивый. Потому что Лукашевич вообще никаким боком не относится к гибели МН17, ничего не видел, не слышал и не знает.

Зачем же он нужен на суде? Дело в том, что Лукашевич — бывший авиационный инженер. Здесь читатель может решить, что я что-то перепутал и Лукашевич приглашен не в качестве свидетеля, а как эксперт.

Ничего я не перепутал. Этот самый Лукашевич работал по специальности с 1985 по 1992 год. А затем занимался коммерцией, на должностях, связанных с финансами. То есть уровень его специальных познаний не позволяет ему быть экспертом.

Федеральное агентство новостей /

Так почему же он свидетель и что он там свидетельствует, если он ни о деле сообщить не может, ни экспертом не является? А все очень просто.

Лукашевич свидетельствует против России. Вот и все. Этого достаточно. А что вы хотели от группы расследователей, которая и создана-то была в нарушение Чикагской конвенции, обязавшись не обнародовать никакую информацию о расследовании, если не будет получено одобрения от Украины? То есть в группу следователей был принят один из подозреваемых, который буквально только что сфабриковал улики, и все расследование теперь работает на него. Конечно, без Лукашевичей таким исследователям никак не обойтись.

Ну, и не обошлись. Латынина с первых же минут передачи с восторгом и восхищением начинает рассказывать, как дончане радовались падению гражданского лайнера. Что они знали, что сбили гражданский лайнер. Знали, что погибли невиновные люди, и кричали по этому поводу «Ура!» Вскрывали чемоданы. Растаскивали личные вещи мертвых пассажиров и торговали ими на рынках. А Стрелков-Гиркин, мол, даже издал специальный приказ, чтобы все цепочки, колечки и драгоценности сдали лично ему на борьбу против Украины.

Правда, все это было взято исключительно из украинской пропаганды и фейков. Но какое это имеет значение, если надо хвалить книгу «свидетеля» Лукашевича? Когда надо хвалить Лукашевича, любая правда только мешает.

«Потому что Лукашевич объяснил нам, мне во всяком случае, впервые, как работает, собственно, «Бук» и что до того момента, когда оператор захватил цель, он видит только угловую скорость цели», — продолжила Латынина.

Не азимут. Не засветку. Не расстояние. А угловую скорость — «векторную величину, характеризующую быстроту и направление вращения материальной точки или абсолютно твердого тела относительно центра вращения».

Но дело не только в том, что сказано. Хотя сказано уже более чем достаточно. Зачастую важно и то, как именно сказано. Если вы прослушаете тот эфир, вы поразитесь даже не тому, что Юлия Леонидовна произносит чудовищные, античеловечные вещи, клевещет и расчеловечивает, вооружившись какой-то ахинеей. Вы поразитесь ее интонациям.

Боже, как она себе нравится! С каким удовольствием, с каким чувством власти и превосходства эта женщина призывает из Израиля к созданию концлагерей. Как она смакует бредни про мародерство, раскрытые чемоданы, «людоедскую радость» дончан от гибели гражданских. Она наслаждается собой. Она искренне получает удовольствие от того, что может втаптывать в грязь целый народ. Она в восторге от себя.

Ей нравится эта возможность надругаться над правдой, вывернуть ей руки, вырвать язык и наплевать в глаза. И ее собеседник не замечает, что какие-то невероятно важные границы, отделяющие человека от беса, уже ими обоими перейдены.

Эти люди: Латынина, Лукашевич — действительно ушли куда-то за пределы, в которых люди еще остаются людьми, а не чертями.

Федеральное агентство новостей /

Посмотрите последнюю цитату:

«Впрочем, мне кажется, что от всех других систем российского государства, не только правоохранительной, но и медицинской, юридической, судебной тоже доносится тот же самый сладковатый трупный запах, как из квартиры адмирала Лобанова, и внутри этой квартиры находятся раздетые, забитые сковородкой трупы. Это труп разлагающейся России».

И я действительно почувствовал вонь при этих словах. Это вонь гниющих душ. И все это только от того, что они полагают, будто полностью свободны от любых границ, безнаказанны и неподсудны. Мне кажется, пришло время это исправить.

Эти люди не просто солгали или оклеветали невинных людей. Они развязывают руки тем, кто собирается в этих людей стрелять, пытать и подавлять их. Это уже не мнение. Это пропаганда ненависти, клевета и — давайте называть вещи своими именами — нацизм. Самый настоящий нацизм. С кровавым наветом.

И за это пора отвечать. Лукашевичу, Латыниной…

Латынина в Израиле? Тем лучше. Давайте посмотрим, как умеет бороться с нацизмом израильское правосудие. Помнит ли еще Израиль «уроки ненависти», которые преподали нацисты — немецкие, украинские, прибалтийские? Или все уже забыто, как между хорошими друзьями?

Может ли Лукашевич доказать обвинения, которые он высказывает в книге и соцсетях? Это ведь нешуточные вещи. Это обвинения в тяжких преступлениях.

Пришло время отвечать за слова. Потому что слова — для журналистов, свидетелей, экспертов, юристов — это рабочий инструмент. Оружие. От их слов зависят жизни и судьбы людей. От слов зависит, будут ли еще обстрелы Донбасса или нет. Увидим ли мы вновь фотографии разорванных детей или нет.

Новая Конституция дает нам возможности для юридического преследования тех, кто диффамирует наших соотечественников. Достаточно только желания Генпрокуратуры. И ему пора появиться. Иначе есть риск, что мы задохнемся от вони гниющих душ.