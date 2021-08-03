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Комаровский признался, что мовный закон мешает ему лечить украинских детей

  /   Обновлено: 03 августа 2021 14:46
Политика
Комаровский признался, что мовный закон мешает ему лечить украинских детей
facebook.com  /  Евгений Комаровский

Харьков, 3 августа. Известному детскому доктору-телеведущему Евгению Комаровскому пришлось отказаться от медицинской практики на Украине из-за закона о языке.

Как сообщил Комаровский в эфире канала «Украина 24», он не видит смысла во врачебной практике на Украине, так как в этом случае ему придется нарушать законодательство страны и, возможно, сесть из-за этого в тюрьму.

Чтобы выбить себе разрешение практиковать на родине, ему нужно получить множество согласований и документов на украинском языке. Общаться с пациентами тоже предстоит на мове, которым в Харькове, где он живет, владеют плохо и пользуются крайне редко, пояснил он.

Комаровский признался, что мовный закон мешает ему лечить украинских детей
Федеральное агентство новостей  / Денис Машкин

«Язык же медицины у нас какой? Украинский. То есть я в Харькове, где 90% людей и все мои пациенты говорят по-русски, должен с ними общаться на украинском по закону», — рассказал Комаровский.

Доктор добавил, что украинским языком он владеет не досконально, поэтому нарушать закон не будет и ему придется отказаться от лечения детей, пишет ИА «Новороссия».

Ранее известный журналист и блогер Вадим Манукян подверг критике политику киевских властей в отношении русскоязычных музыкантов. Накануне известной украинской рок-группе Green Grey запретили выступать на Дне независимости страны из-за песен на русском языке.

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украина русский язык комаровский
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