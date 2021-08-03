Роторные парковки появятся в центре донской столицы

Ростов-на-Дону, 3 августа. Городская администрация Донской столицы заявила о создании в черте города пяти роторных парковок. Первая из них появится уже в этом году на улице Шаумяна, 37.

Как отметил глава города Алексей Логвиненко, конструкциям необходимо вписаться в исторический рельеф городских строений. После чего их наличие поможет разгрузить проезжую часть в центре города.

Однако сами по себе роторные парковки представляют зачастую металлические конструкции с платформой для размещения автомобиля. Что именно появится в Ростове, горожане увидят уже в этом году.

Ранее ФАН сообщал, что ростовский департамент земельных отношений снова выставил на продажу архитектурный памятник в стиле модерн начала XX века — доходный дом Сариевых. Аукционные торги начнутся 17 сентября со стартовой цены в один рубль, но при условии полной реставрации архитектурного памятника.