Что ни понедельник, то падение: из-за чего растет напряжение на рынке нефти

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили актуальный прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торговой сессии 3 августа. Подробности — в материале ФАН.

Нефть

ФБА «Экономика сегодня» /

Что ни понедельник, то падение — нефть снова завершила первый торговый день на неделе значительным снижением на 3%. Показатели по черному золоту упали с 75 до 72,3 доллара за баррель, однако в ходе утренних торгов смогли немного укрепиться и подняться до отметки в 73,5 доллара.

Основным фактором такой динамики, по словам аналитиков, стали данные по двум крупнейшим экономикам и основным потребителям нефти — США и Китаю. Показатели индекса PMI (индекс деловой активности) для первых составили 59,5, для вторых — 50,4, что оказалось хуже ожиданий.

«Добавляет сюда негатива то, что с августа начинается наращивание добычи со стороны ОПЕК. По итогам июля страны-участницы начали добывать на 610 тысяч баррелей в сутки больше, соответственно, сейчас добыча составила 26,72 миллиона баррелей — это максимальное значение с апреля. На этом фоне есть опасения, что рынок может не справиться — производственная активность у основных потребителей нефти снижается, а предложение растет», — говорят экономисты.

Тем не менее нефти пока удается удерживать имеющийся на данный момент дефицит в 1,5 миллиона баррелей в сутки. Однако и он может исчезнуть в случае, если восстановление американской и китайской экономик после пандемии замедлится.

«Плюс, конечно, очень серьезные опасения вызывает эпидемиологическая ситуация. Индонезия, которая в июле вводила карантинные меры, продлевает их до 9 августа. Это одна из крупнейших стран в азиатском регионе и один из главных потребителей бензина. За период действия карантина с 3 по 25 июля импорт бензина в страну сократился на 25%. Все это может сейчас негативно отразиться на спросе энергоресурсов», — подчеркивают эксперты.

Несмотря на возможные угрозы и риски, черное золото пока находится в определенном балансе, а актуальным продолжает оставаться диапазон от 72 до 76,5 доллара за баррель. Дальнейшая динамика будет зависеть в том числе от данных Американского института нефти, которые аналитики планируют получить сегодня.

Золото

ПолитРоссия /

Позиции золота по итогам вчерашних торгов незначительно снизились, но сейчас оно продолжает торговаться вокруг отметки 1810 долларов за унцию. Значительных драйверов для падения или его роста пока нет, говорят эксперты.

«Пока что у нас доллар продолжает сохранять свою стабильность. По индексу DXY валюта торгуется в районе отметки 92 пункта, то есть ни падает, ни растет. Однако доходности десятилетних государственных облигаций продемонстрировали снижение, спустившись с отметки 1,23% до уровня 1,16%. На это фоне золото пока никак не среагировало, хотя это является поддерживающим фактором», — делятся аналитики.

Сейчас всем участникам рынка золота важно следить за данными по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест — они должны быть опубликованы в конце этой недели. Это особенно важно, по словам аналитиков, в преддверии августовского симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором глава ФРС Джером Пауэлл может обозначить сроки по сворачиванию стимулирующих мер. Конечно, это приведет к тому, что доллар получит поддержку, а золото окажется под давлением, уверяют эксперты.

«Вполне может быть, что золото дождется данных по рынку труда в Америке, после чего станет понятна дальнейшая тенденция в пользу укрепления или ослабления. Пока диапазон от 1790 до 1840 долларов за унцию продолжает оставаться актуальным», — подытоживают специалисты.

Курс рубля

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на попытки укрепиться, российская валюта продолжает торговаться ниже отметки 73 рубля за доллар. Опуститься ниже ему не позволило значительное падение нефти на 3%.

Несмотря на это, сейчас инвесторы в большей степени склоняются к приобретению рублевых активов, поскольку ожидается, что ставка будет расти дальше, а, следовательно, будет повышаться доходность рубля.

«На прошлой неделе Минфин смог разместить максимальный объем ОФЗ с середины апреля — совокупный объем составил 106,5 миллиарда рублей при сбросе в 158,5 миллиарда. Это говорит о том, что есть очень серьезный спрос на облигации, причем не только со стороны внутренних игроков. Конечно, это в значительной степени сейчас поддерживает рубль», — отмечают экономисты.

Важное событие для этой недели состоится уже завтра, когда министерство объявит параметры аукциона госбумаг, а также параметры покупки валюты на август в рамках бюджетного правила. Напомним, что в ходе июля на это ежедневно направлялось порядка 13,5 миллиарда рублей. Из-за достаточно высоких цен на черное золото и эта цифра может подрасти, говорят аналитики.

«Пока рубль чувствует себя достаточно уверенно, а российская экономика выглядит, в принципе, неплохо. Появились данные за июль, согласно которым Россия увеличила добычу нефти — теперь она составляет 10,46 миллиона баррелей за сутки, что на 0,3% больше, чем в июне. Плюс в августе у нас идет увеличение добычи нефти со стороны ОПЕК на 400 тысяч баррелей в сутки, из которых 100 тысяч придется на Российскую Федерацию, а это еще одни дополнительные доходы», — подытоживают аналитики.

Пока значимых факторов для роста или падения российской валюты нет, актуальным продолжает оставаться диапазон от 72 до 74 рублей за американский доллар.

Федеральное агентство новостей /

Ранее основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислав Булочников рассказал, что курс рубля до конца лета будет зависеть от множества факторов, часть которых можно спрогнозировать. По словам эксперта, поддержкой для рубля будут котировки нефти, которые, вероятнее всего, останутся на прежних уровнях.