Межевич удивился интересу госсекретаря США к скандалу с бегуньей Тимановской

На наших глазах разворачивается еще одна масштабная попытка подогреть негатив вокруг руководства Республики Беларусь. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Глава госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попытался «совершить еще один акт транснационального угнетения», стремясь депортировать олимпийскую легкоатлетку Кристину Тимановскую из Японии «просто за то, что она осуществляла право на свободу слова». Напомним, девушка публично возмутилась решением спортивных чиновников РБ поставить ее бежать дистанцию, к которой та не готовилась. После этого ее отозвали обратно в Минск в связи с «эмоционально-психологическим состоянием».

«Очевидно, что происходивший в Токио скандал предполагает как минимум два, а то и три варианта оценок, — заметил Межевич. — Вот скажите мне, куда должна была вернуться белорусская спортсменка, которая то ли не смогла, то ли не захотела дальше выступать на Олимпиаде? В чужую страну? Когда ее доставили в аэропорт, речь шла о том, чтобы она с частью команды вернулась в Республику Беларусь! С таким же успехом господин Блинкен мог бы указать вам или мне, куда нам возвращаться после поездки в Бодрум или Анталью! Это же несерьезно».

instagram.com / @kristi_timanovskaya

Политолог подчеркнул, что сам факт заявления третьего лица в американском государстве по поводу такого малозначительного события, как решение белорусского спортсмена не приезжать обратно в РБ, говорит о том, что Вашингтон вновь хочет обострить негативные тенденции в отношении Минска.

«Вы знаете, гражданке Республики Беларусь, желающей покинуть свою страну, не обязательно перед этим лететь в Токио, — заметил эксперт. — Можно поехать в Россию, а оттуда уже куда угодно, хоть в ту же Польшу. Каких-то безумных географических усилий вовсе не требуется!»

Собеседник ФАН также не понял, о чем были слова Блинкена, заявившем о «транснациональном угнетении».

«Речь шла о том, чтобы гражданка Республики Беларусь вернулась в свою родную страну! — заявил Межевич. — Какое еще «угнетение»? Ну и, вообще, у меня есть основания сомневаться в качестве предоставляемой Госдепартаментом США информации: какие-то новые словообразования, громкие формулировки, за которыми нет никакого смысла».

Ранее интеллектуал Анатолий Вассерман прокомментировал интервью мужа Тимановской британским журналистам.