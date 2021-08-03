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Располневшая Королева приходит в форму после «загульного» отдыха в Турции
Шоу-бизнес
Располневшая Королева приходит в форму после «загульного» отдыха в Турции
Pr Scr instagram.com  /  @koroleva__star

Москва, 3 августа. Популярная российская певица Наташа Королева заметно поправилась во время отдыха на турецком побережье. Исправлять положение звезда решила с помощью скандинавской ходьбы.

Артистка вместе со своим супругом неделю отдыхала на море, где наслаждалась солнцем и прогулками. Вальяжное времяпровождение стоило 48-летней артистке стройных форм, отчего она заметно округлилась. После возвращения домой звезда сразу же занялась собой, она взялась за палки для скандинавской ходьбы и отправилась на улицу в компании друзей.

Видео, на котором артистка шагает в красном спортивном костюме, опубликовала ее подруга в своем Instagram-аккаунте. Даже на спортивной прогулке по подмосковному поселку Крекшино она появилась с присущей ей яркостью. Упражнения Королева выполняет энергично, широко улыбаясь на камеру.

«Девушка в красном, как вы прекрасны», — сообщила приятельница Королевой в Stories.

Наташа Королева отдыхала в турецком Бодруме вместе со своим мужем Сергеем Глушко, известным как экзотический танцор Тарзан. Под одной из семейных фотографий поклонники напомнили звезде о постыдном поступке ее супруга. Фолловеры до сих пор удивлены, как исполнительница хита «Маленькая страна» смогла простить мужу скандальную измену.

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спорт королева фигура
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