Располневшая Королева приходит в форму после «загульного» отдыха в Турции

Москва, 3 августа. Популярная российская певица Наташа Королева заметно поправилась во время отдыха на турецком побережье. Исправлять положение звезда решила с помощью скандинавской ходьбы.

Артистка вместе со своим супругом неделю отдыхала на море, где наслаждалась солнцем и прогулками. Вальяжное времяпровождение стоило 48-летней артистке стройных форм, отчего она заметно округлилась. После возвращения домой звезда сразу же занялась собой, она взялась за палки для скандинавской ходьбы и отправилась на улицу в компании друзей.

Видео, на котором артистка шагает в красном спортивном костюме, опубликовала ее подруга в своем Instagram-аккаунте. Даже на спортивной прогулке по подмосковному поселку Крекшино она появилась с присущей ей яркостью. Упражнения Королева выполняет энергично, широко улыбаясь на камеру.