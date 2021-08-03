Польский премьер анонсировал поездку спортсменки Тимановской в Варшаву

Варшава, 3 августа. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в соцсетях о разговоре с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской.

Он также анонсировал поездку легкоатлетки в Варшаву. По словам премьера, Тимановская может рассчитывать на поддержку и солидарность Польши.

Белорусская спортсменка намерена отправиться в Варшаву 4 августа. Она запросила убежище в Польше после скандала на Олимпиаде. Минск планировал отправить ее домой из-за эмоционально-психологического состояния. По мнению самой Тимановской, решение было связано с ее критикой в соцсетях тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Поступок спортсменки также оценили в России. Гражданка Белоруссии своим шагом унизила родину, уверен президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.