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Саратовский фермер оформил элитный автомобиль Jaguar за 20 млн как сельхозтехнику
Происшествия
Саратовский фермер оформил элитный автомобиль Jaguar за 20 млн как сельхозтехнику
pixabay.com  / 

Саратов, 3 августа. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин во время беседы с жителями Ртищева рассказал о необычном мошенническом ходе, на который пошел местный фермер. По информации чиновника, руководитель сельхозпредприятия купил элитный автомобиль Jaguar за 20 млн рублей, но оформил его, как сельскохозяйственную технику. 

Володин также отметил, что у некоторых работников предприятия зарплата составляет всего 11 тысяч рублей. Спикер пообещал, что в районе, где работает указанный им фермер, «все закончится плохо» для руководителей налоговой службы, полиции и прокуратуры. 

«Раскрытая Володиным схема является достаточно стандартной. Руководитель относит к издержкам все подряд, зная, что государство поможет их компенсировать. Его при этом кто-то обязательно прикрывает, потому что первая же проверка все выявит. На самом деле, конечно, это может стать причиной для возбуждения уголовного дела», — рассказала корреспонденту ФАН юрист Александра Соколова. 

Ранее сельчане с судимостью похитили знакомого за «кражу» бензопилы в Саратовской области. Вскоре жертву удалось освободить. 

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володин jaguar фермер
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