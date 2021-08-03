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Самойлова подарила Джигану на день рождения роскошную цепь с бриллиантами
Шоу-бизнес
Самойлова подарила Джигану на день рождения роскошную цепь с бриллиантами
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

, 3 августа. Российская модель, супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подготовила дорогой подарок к дню рождения возлюбленного.

Она рассказала об этом в своем официальном Instagram-аккаунте. Знаменитость показала видеоролики в разделе Stories. На опубликованных кадрах Самойлова засняла реакцию мужа на роскошный подарок. В ролике можно увидеть, как модель преподносит Джигану внушительных размеров цепь с подвеской в виде буквы G. Внутри буквы изображен лев. Ювелирное украшение полностью усыпано бриллиантами. Пока неизвестно, сколько стоил роскошный аксессуар.

Кроме того, модель показала, как отца поздравила десятилетняя дочь Ариэлла, шестилетняя Лея и четырехлетняя Майя. Наследницы по очереди подарили хип-хоп-артисту по коробке с сюрпризами, после чего зачитали отцу трогательные стихотворения.

Ранее Самойлова показала в своем Instagram-аккаунте истерику одной из дочерей. Оказалось, что девочка расстроилась из-за того, что родители отказываются брать ее в космический полет через шесть лет. Девочка не смогла сдержать эмоций от обиды.

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самойлова день рождения джиган
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