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Прокуратура потребовала пересмотреть приговоры участникам драки в Южном Бутово
Происшествия
Прокуратура потребовала пересмотреть приговоры участникам драки в Южном Бутово
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 3 августа. Прокуратура направила апелляцию на приговор, ранее вынесенный Зюзинским районным судом в отношении шести иностранцев за совершенное преступление на юге Москвы.

Причиной подачи апелляционного представления стали нарушения требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также чрезмерная мягкость наказания. На фоне этого прокуратура просит отменить вынесенный приговор и пересмотреть судебное решение.

Напомним, шесть иностранных граждан были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), ст. 116 УК РФ («Побои»), ч. 2 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 4 лет до 7 лет 6 месяцев.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал о массовой драке на рынке в Ростове-на-Дону, участниками которой стали более ста человек.

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прокуратура иностранцы драка в южном бутово
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