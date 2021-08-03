Россиянам объяснили, как продвигать позитивный контент в соцсетях

Москва, 3 августа. Член Координационного совета Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Александр Толмачев рассказал о принципах работы в социальных сетях.

По словам Толмачева, аудитория различных интернет-платформ ежедневно расширяется. Он отметил, что ими пользуется все больше людей – не только молодежь, но и представители среднего и старшего поколения. Поэтому политикам, а также лидерам общественных мнений нельзя оставаться в стороне. Им следует использовать интернет пространство для общения и передачи информации, передает издание «Вести Подмосковья».

Толмачев подчеркнул, что молодые и современные политики являются информационными рупорами. Их страницы в соцсетях должны служить примером.

«Плюс молодого политика в том, что через социальные сети он всегда на связи с избирателями и видит, что происходит на вверенной им территории», — рассказал член координационного совета.

Он объяснил, что человек, который общается с подписчиками, пользуется уважением и доверием. Такой пользователь не оторван от происходящего, всегда идёт на контакт.

Ранее аналитики назвали самые популярные социальные сети в России. Доклад представили специалисты ВЦИОМ.