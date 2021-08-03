Грозы с градом и шквалистым ветром надвигаются на Татарстан

Казань, 3 августа. В ближайшие сутки на территории Татарстана ожидаются грозы с ливнями и градом, а также шквалистый ветер скоростью до 25 метров в секунду. При этом на востоке республики температура воздуха поднимется до 37 градусов, сообщили ФАН в региональном МЧС.

Ведомство ссылается на данные гидрометцентра Татарстана, которое объявило штормовое предупреждение. В течение суток 4 августа в республике ожидается ухудшение погодных условий.

«С 22 часов 3 августа до 22 часов 4 августа на территории Татарстана местами ожидаются грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра скоростью 17–22 метра в секунду, локально — до 25 метров в секунду», — передает чрезвычайное ведомство сообщение метеорологов.

По данным МЧС, существенное усиление ветра будет наблюдаться в Казани утром 4 августа. Днем того же дня температура воздуха на востоке республики прогреется до 37 градусов.

В связи с ухудшением погоды спасатели предупреждают о возможных авариях на линиях электропередачи, обрушениях рекламных конструкций и ветхих деревьев, а также дорожно-транспортных происшествиях.

Ранее ФАН сообщал, что жителей Татарстана предупредили о серьезном ухудшении погоды в середине июля. Тогда также прогнозировались сильные дожди с грозами, сопровождающиеся мощными порывами ветра.