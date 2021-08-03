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Родственники пострадавших в ДТП туристов вылетели из Самары в Анталью

  /   Обновлено: 03 августа 2021 14:37
Происшествия
Родственники пострадавших в ДТП туристов вылетели из Самары в Анталью
pixabay.com

Анталья, 3 августа. В Турцию из Самары вылетели родственники россиян, которые пострадали в ДТП с туристическим автобусом.

Состояние четырех туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье, оценивается как тяжелое. Все они госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, врезался в ограждение, после чего транспорт перевернулся. Пассажиры направлялись в аэропорт, откуда должны были вылететь в Самару, пишет ФАН.

В момент аварии в салоне находились 22 россиянина, среди них — 9 детей. Трое погибли на месте, еще пять — пострадали. Позднее один раненый скончался в больнице.

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