Родственники пострадавших в ДТП туристов вылетели из Самары в Анталью

Анталья, 3 августа. В Турцию из Самары вылетели родственники россиян, которые пострадали в ДТП с туристическим автобусом.

Состояние четырех туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье, оценивается как тяжелое. Все они госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, врезался в ограждение, после чего транспорт перевернулся. Пассажиры направлялись в аэропорт, откуда должны были вылететь в Самару, пишет ФАН.

В момент аварии в салоне находились 22 россиянина, среди них — 9 детей. Трое погибли на месте, еще пять — пострадали. Позднее один раненый скончался в больнице.