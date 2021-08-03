«Северный поток — 2» усиливает суверенитет Европы во главе с Германией перед США

Интересы крупнейших участников рынка из Германии, Австрии и Нидерландов побеждают зачастую нелогичные политические амбиции. Такое мнение в комментарии ФАН высказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

ФРГ не откажется

Германия не откажется от «Северного потока — 2» вне зависимости от позиции Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники в Берлине.

«Германия не намерена перекрывать «Северный поток — 2», если [президент России] Владимир Путин попытается использовать вызывающий споры трубопровод как геополитическое оружие, что бы США ни говорили», — отмечается в сообщении.

Global Look Press / Nord Stream AG

Вместо санкций против проекта Берлин намерен сделать упор на расширении ограничений со стороны Евросоюза, заявили собеседники агентства. По их словам, это станет «более сложным» ответом для российских властей.

Усиление суверенитета

Как отметил Андрей Лобода, «Северный поток — 2» становится катализатором в усилении геоэкономического суверенитета континентальной Европы во главе с Германией перед США. Строительство второй нити газопровода из России в ЕС усилит экономическую мощь Германии и придаст первой экономике ЕС статус крупнейшего газового хаба. Сегодня интересы крупнейших участников рынка из Германии, Австрии и Нидерландов побеждают зачастую нелогичные политические амбиции. В итоге Польша и Украина теряют и в газовом транзите, и в доступе к недорогому первоклассному сырью. Россия бесперебойно и безупречно поставляет энергоресурсы в Западную Европу более 50 лет, страна наработала блестящую репутацию экспортера энергоресурсов.

«Сегодня уже очевидно, что достигнутая договоренность между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом выгодна и американскому бизнесу: западные логистические, страховые и инвестиционные компании могут зарабатывать на российских энергетических проектах миллиарды долларов ежегодно. В любых политических сделках Вашингтон, прежде всего, думает о развитии бизнеса для американских компаний. Перегибать палку и усиливать напряжение с ЕС не имеет смысла», — пояснил Андрей Лобода.

nord-stream2.com / Nord Stream 2 / Paul Langrock

Экономист напомнил, что у США сегодня много внутренних проблем: инфляционный импульс в стране остается рекордно высоким за 40 лет, рост экономики замедляется. И все это происходит на фоне того, что минфин США не может больше наращивать общий долг, который фиксируется на рекордном уровне 28,5 трлн долларов. Именно столько необеспеченных денег напечатали США и запустили в обращение в мировую экономику.

«Вполне вероятно, что в ближайшие годы США займутся собственными внутренними наболевшими вопросами и не будут контролировать, какой газ далекие соседи в Европе используют для жизни и бизнеса», — добавил Андрей Лобода.

Интересы бизнеса

Пока США пытаются навязывать свое видение Европе — с кем и на каких условиях работать, наши заокеанские друзья и партнеры активно развивают торговлю с Россией. За первые пять месяцев 2021 года поставки нефти и нефтепродуктов из России в США выросли на 78%, до 6,7 млрд долларов к аналогичному периоду прошлого года. Штаты все активнее закупают и российские ракетные двигатели, алмазы и другие драгоценные камни, продукцию металлургии. Когда бизнесу выгодно — о санкциях никто не вспоминает, заметил экономист.

«С высокой вероятностью до ноября 2021 года начнутся коммерческие поставки российского газа по «Северному потоку — 2». Российский газ сегодня очень нужен в ЕС. Он по-прежнему остается почти на 25% дешевле, чем у любого другого поставщика. ЕС и страны Азии уверенно выходят из рецессии, спрос на энергоресурсы в этом году может стать рекордным за все годы современной истории. К началу августа спотовая цена газа в ЕС превысила отметку в 500 долларов за тысячу кубометров на хабе TTF. Это очень значимое событие, газ стал настоящим королем мирового энергорынка. Сегодня рыночная благоприятная конъюнктура в пользу российских сырьевых компаний сложилась благодаря нескольким факторам», — рассказал Андрей Лобода.

Global Look Press / Jens Büttner/dpa

По его словам, «Газпром» последовательно воздерживается от увеличения поставок газа через Украину, а ведь дополнительные транзитные мощности в августе позволили бы поставить потребителям Западной Европы дополнительно 63,7 млн кубометров газа.

Стабильность для рынка

В этом году газовый баланс в ЕС стал дефицитным. По сути, энергетическую стабильность Европы сегодня поддерживает и гарантирует только Россия. Предприимчивые поставщики СПГ переключились на рынки Юго-Восточной Азии, ведь там цена на газ выше почти на 20%, чем на рынке ЕС. Если же спрос на газ продолжит бурный рост и в Индии, то, по мнению эксперта, европейским потребителям придется просто выстраиваться в очередь за российскими энергоресурсами. Избалованная Европа оказалось в уникальном положении пострадавшего: газа катастрофически не хватает, а Россия в этом точно не виновата. Обеспечить стабильность на рынке энергоресурсов ЕС может только полноценный запуск «Северного потока — 2».

«Уже очевидно, что результаты работы «Газпрома» по итогам II квартала текущего года будут впечатляющими. Капитализация российского газового гиганта с начала мая выросла на 23%. Акции «Газпрома» остаются самыми популярными среди российских и западных частных инвесторов. Вероятно, после начала коммерческой эксплуатации «Северного потока — 2» акции газового холдинга на Мосбирже подорожают, цель роста находится на уровне до 400 рублей за акцию, при текущей цене в 287,20 рубля. Многие американские и западноевропейские частные и институциональные инвесторы успеют солидно заработать на российском национальном достоянии», — заключил Андрей Лобода.

Строительство «Северного потока — 2» близится к окончанию: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, вторую могут достроить за 1,5–2 месяца.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».