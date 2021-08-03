Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 15:36
15:36
Латинская Америка
Протестующие попытались снести памятник Колумбу в Боливии
15:34
Ливия
Национальная армия и МИД Ливии обсудили роспуск вооруженных групп и вывод наемников
15:30
Происшествия
Прокуратура проверила работу турфирмы, организующей перевозку теплоходами из Шлиссельбурга
15:30
Происшествия
СК показал кадры из дома, где похититель удерживал 12-летнюю девочку
15:30
ФАН-ТВ
«Откровенно». Иван Охлобыстин: об отношении к алкоголю и продюсерском кино
15:29
Особое мнение
«Почему Бе-200 не тушат Якутию?»: Альгис Микульскис о пожарах в Турции и помощи РФ
15:28
Общество
Участие жителей Донбасса в российских выборах станет большим ударом для Украины
15:27
Ливия
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо открыл консульство в Бенгази
15:27
Политика
Володин направил поздравительную телеграмму по случаю избрания спикера парламента Армении
15:26
Происшествия
Фура превратила иномарку в груду металла в Нижегородской области, ФАН публикует фото
Все новости

ЦБ РФ понизил официальные курсы евро и доллара
Экономика
ЦБ РФ понизил официальные курсы евро и доллара
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 августа. Банк России опубликовал официальные курсы американской и европейской валют на 4 августа. Информация приводится на сайте регулятора.

Стоимость американской валюты финансовый регулятор понизил на 14,32 копейки. В результате скорректированная цена доллара находится на уровне 72,8724 рубля. Курс евро уменьшился на 21,39 копейки. Официальная стоимость европейской валюты составляет 86,5578 рубля.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин ранее сообщил, что рубль может попасть под умеренное давление по итогам текущего лета. По словам эксперта, американская валюта будет находиться в диапазоне 73–75 рублей, евро — 86–89 рублей.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / ЦБ РФ понизил официальные курсы евро и доллара
центробанк доллар евро
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru