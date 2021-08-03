ЦБ РФ понизил официальные курсы евро и доллара

Москва, 3 августа. Банк России опубликовал официальные курсы американской и европейской валют на 4 августа. Информация приводится на сайте регулятора.

Стоимость американской валюты финансовый регулятор понизил на 14,32 копейки. В результате скорректированная цена доллара находится на уровне 72,8724 рубля. Курс евро уменьшился на 21,39 копейки. Официальная стоимость европейской валюты составляет 86,5578 рубля.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин ранее сообщил, что рубль может попасть под умеренное давление по итогам текущего лета. По словам эксперта, американская валюта будет находиться в диапазоне 73–75 рублей, евро — 86–89 рублей.