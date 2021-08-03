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Мясников рассказал, кто является главными распространителями COVID-19 в России
Общество
Мясников рассказал, кто является главными распространителями COVID-19 в России
instagram.com  /  @alexander_myasnikov1

Москва, 3 августа. Около 80% россиян заражаются коронавирусной инфекцией от «суперраспространителей». Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Основных распространителей инфекции примерно 20% от общего количества людей с коронавирусом. У них не проявляются характерные для заболевания симптомы, объяснил Мясников на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам телеведущего, это может быть связано с генетическими особенностями и спецификой иммунной системы. Благодаря этому, организм человека переносит повышенную нагрузку на фоне вируса. У такие людей болезнь протекает без ущерба себе, но они являются опасными для окружающих. Кроме того, этих «суперраспространителя» сложно выявить. Поэтому важно строго соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться от коронавируса, добавил врач.

Кардиологи ранее предупредили, что у переболевших COVID-19 повышается риск инфаркта. Опасное осложнение грозит людям в любом возрасте.

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инфекция мясников коронавирус
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