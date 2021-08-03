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Гимн современной девушки от Клавы Коки стал саундтреком телеканала «Суббота!»
Шоу-бизнес
Гимн современной девушки от Клавы Коки стал саундтреком телеканала «Суббота!»
Пресс-служба телеканала «Суббота!»  / 

Известная российская певица и видеоблогер Клава Кока написала гимн современной девушки, и тот стал саундтреком телеканала «Суббота!», стало известно ФАН.

Несколько месяцев назад уроженка Екатеринбурга, которая 23 июля отметила 25-летний юбилей, стала лицом канала и сразу объявила о работе над его гимном. Он получил название «Залипла на Субботе!».

«Мы с командой создали для «Субботы!» саундтрек — это гимн современной свободной девушки, которая делает все, что ей нравится, — заявила Кока. — Я уверена, что канал будет быстро развиваться, и мы вместе покажем новый уровень. Советую всем залипнуть на «Субботе!»

Песня «Залипла на Субботе!» стала заглавным треком плейлиста телеканала «Музыка для идеальной субботы», где собрана любимая музыка лиц и ведущих канала. Музыку собирали блогеры Натали Ящук и Стас Круглицкий (Stasprostoclass), актриса и телеведущая Марина Федункив, а также главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева.

Круглицкий выбрал для плейлиста треки музыкантов из Нидерландов Kraak&Smaak, российской группы Cream Soda и британского исполнителя Tom Misch. А Федункив отдала предпочтение композициям легендарного квартета из Швеции ABBA, итальянского бэнда Ricchi e Poveri и собственной песне «С днем рождения».

Гимн современной девушки от Клавы Коки стал саундтреком телеканала «Суббота!»
Пресс-служба телеканала «Суббота!»  / 

Всего в плейлисте на Яндекс.Музыке собрано 13 музыкальных треков с комментариями звезд.

«Суббота!» — развлекательный канал от создателей «Пятницы!» для девушек и их мужчин. В сетке канала — реалити-шоу, телесериалы, кинофильмы и развлекательные новости.

Лицами и ведущими телеканала являются популярные блогеры Мария Миногарова, Марина Федункив, Стас Круглицкий, Клава Кока (в быту — Клавдия Высокова) и другие.

Ранее стало известно, что второй сезон тревел-проекта Анастасии Ивлеевой будет впервые показан в эфире канала «Пятница!».

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клава кока телеканал суббота
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