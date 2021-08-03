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Журова заметила важные нюансы в истории Тимановской
Спорт
Журова заметила важные нюансы в истории Тимановской
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 3 августа. Известная спортсменка Светлана Журова прокомментировала ситуацию, произошедшую с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио.

Скандал вокруг белорусской спортсменки обсуждает весь мир. Накануне эстафеты 4х200 тренерский состав команды принял решение о назначении Тимановской на забег в качестве замены. Легкоатлетка не была готова к такому, и записала обращение к руководству. После публикации Олимпийский комитет Белоруссии принял решение отстранить ее от соревнований из-за нестабильного психоэмоционального состояния.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заметила несколько нюансов в сложившейся ситуации. Она считает, что все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Она отметила, что вопрос необходимо изучить с разных сторон. В том числе учитывать, как она проходила тренировки.

«Возможно, она не тренируется в составе сборной, а, например, у нее индивидуальная подготовка. У нее свой тренер, которого наверняка в пандемию и ограничения по количеству персонала не пустили в Токио. И получается, все, что ей говорят — говорит не ее тренер. И тогда она вообще их слушать не будет — они кто для нее?» — рассуждает именитая спортсменка в беседе с корреспондентом издания «Слово и Дело».

Нельзя и исключать и тот факт, что у спортсменки изначально был конфликт с наставниками. В таком случае определение на другую эстафету могло стать для нее последней каплей.

В эксклюзивном интервью ФАН Журова ранее высказалась в целом о произошедшем. По ее мнению, в подобные проблемы внутри команды не должны выноситься, и могут обсуждаться публично, только если они были спланированы заранее.

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олимпиада жукова тимановская
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