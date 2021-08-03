Биржевая стоимость бензина Аи-92 поднялась до нового максимума

Москва, 3 августа. Цены на бензин Аи-92 и сжиженный газ снова обновили исторические максимумы. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Бензин Аи-92 за сутки подорожал на 0,3%, составив 57,602 тыс. рублей за тонну. Прошлый рекорд был достигнут 22 июля 2021 года: тогда стоимость топлива этой марки оказалась на отметке 55,597 тыс. рублей за тонну.

Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) возросла на 1,3%, достигнув 43,399 тыс. рублей за тонну. Предыдущий рекорд был зафиксирован на уровне 43,32 тыс. рублей за тонну 28 июля.

Российские водители за последнее пятилетие увеличили свои траты на бензин. Об этом ранее сообщила пресс-секретарь портала о продажах автомобилей «Дром» Мария Погребец.