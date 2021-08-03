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ЦБ РФ начал подготовку акций «Открытия» к продаже
Экономика
ЦБ РФ начал подготовку акций «Открытия» к продаже
wikipedia.org  /  Well-liked / CC BY-SA 4.0

Москва, 3 августа. Центробанк начал подготовку к продаже на торгах акций банка «Открытие». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Банка России.

ЦБ намерен продать не менее 50% плюс одна акция одному из стратегических инвесторов. В то же время регулятор рассматривает вариант структурирования сделки путем реализации акций частями в рамках отдельных процедур продажи. Проведение торгов планируется до конца текущего года.

Регулятор будет принимать сообщения заинтересованных лиц о намерении участвовать в процедуре реализации акций в срок с 11 по 22 октября 2021 года. По результатам рассмотрения заявок будет принято решение о дальнейших способах реализации активов банка, о чем будет сообщено дополнительно.

ЦБ РФ сообщил о планах по продаже акций «Открытия» в декабре 2020 года. В частности, регулятор рассматривал возможность публичного размещения ценных бумаг компании в 2022 году.

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