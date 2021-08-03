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В НАТО отреагировали на инцидент с танкером Mercer Street у побережья Омана

  /   Обновлено: 03 августа 2021 14:14
Армия
В НАТО отреагировали на инцидент с танкером Mercer Street у побережья Омана
Global Look Press  /  Hasenpusch/dpa

Брюссель, 3 августа. НАТО осудила нападение на танкер Mercer Street в Аравийском море, которое привело к жертвам среди экипажа судна.

В официальном заявлении Североатлантический альянс возложил ответственность за произошедшее на Иран, призвав его соблюдать международные обязательства.

«Великобритания, Румыния и США пришли к заключению, что ответственность за этот инцидент, скорее всего, несет Иран. Союзники обеспокоены дестабилизирующими действиями Ирана в регионе и призывают Тегеран соблюдать его международные обязательства», — сказано в коммюнике.

Ранее иранский посол был вызван в Министерство иностранных дел Великобритании в связи с приписываемой Тегерану атакой на танкер Mercer Street. Сам инцидент произошел вечером 29 июля. В результате нападения погибли двое членов экипажа — гражданин Румынии и гражданин Великобритании.

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