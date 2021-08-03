Деменция становится главной приметой правления Джо Байдена. Колонка Евгения Беня

Президент США Джо Байден на днях провел совещание, трансляция которого велась из Белого дома. Во время выступления одного из губернаторов Байден получил от помощника записку, где говорилось о его подбородке. Журналисты предположили, что президент ел на завтрак яйцо и кусочек остался на лице. Прочитав послание, президент вытер подбородок пальцами, а затем провел по нему тыльной стороной ладони. Вскоре Байдену понадобилось сделать заметки. Он взял полученный от помощника листок и повернул его к себе обратной стороной, случайно продемонстрировав репортерам, что было на нем написано.

Всяческие нелепости и оговорки сопутствуют Байдену с начала его предвыборной кампании и до самого последнего времени, что вообще не очень-то удивительно для того или иного человека на глубоком восьмом десятке, но странно для лидера США.

В мае 2021 года американские генералы в отставке выразили сомнения в психическом и физическом здоровье президента США Джо Байдена. 124 отставных генерала написали открытое письмо с просьбой обратить внимание на поведение главнокомандующего. Они отметили его забывчивость и оговорки, заявив, что президент отвечает за национальную безопасность, а его состояние вызывает вопросы.

Действующий президент США неоднократно попадал в неудобные ситуации из-за забывчивости. Так, в конце апреля перед выступлением на публике он никак не мог найти свою медицинскую маску. Байден осмотрел папку с документами и попросил помощи у супруги. Произошла заминка, помощники отправились на поиски новой маски. Оказалось, что все это время медицинская маска находилась в кармане президента.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Байден забывал название Пентагона и имя министра обороны США Ллойда Остина, находившегося в момент выступления рядом с ним. Американский президент представил его «парнем, который управляет этим министерством».

Широко распространено видео, на кадрах которого президент США поднимается по трапу самолета. Сначала он легко и быстро преодолевает ступеньки, потом спотыкается, начинает падать, но успевает выставить руку. Позже ситуация повторилась. Байден вновь оступился на трапе самолета и чуть не упал.

В марте этого года скандал разгорелся вокруг первой пресс-конференции Джо Байдена в качестве президента страны. Выяснилось, что во время нее американский лидер пользовался шпаргалкой. Некоторые американские СМИ назвали мероприятие постановкой, потому что какие-то ответы Джо Байдена были подготовлены еще до того, как были заданы вопросы. В шпаргалке содержались фотографии приглашенных журналистов. Определенные из них были обведены кружком и пронумерованы. Так, корреспондент Fox News после мероприятия пожаловался, что не смог задать ни одного вопроса из тех, что подготовил к пресс-конференции.

Еще на одном из предвыборных митингов Джо Байден назвал свою внучку именем умершего сына. Указывая на девочку, что стояла рядом, он произнес:

«Это мой сын Бо».

Потом он осознал, что оговорился, и сказал:

«Это моя внучка Натали».

По ходу праймериз Байден показал рукой на жену Джилл, но представил ее как сестру Валери. Потом он понял, что оговорился, и объяснил это тем, что женщины просто поменялись местами.

wikipedia.org / Jim Greenhill / CC BY-SA 2.0

К тому же Байден совершал ошибку в имени своего главного оппонента на выборах. Он назвал Дональда Трампа Джорджем. Журналисты предположили, что Байден перепутал его с бывшим президентом США Джорджем Бушем. В октябре прошлого года будущий глава Белого дома и вовсе забыл, что выдвигается в президенты, и сказал, что баллотируется в сенаторы. Позднее он во время выступления в родном Уилмингтоне назвал тогда кандидата на пост вице-президента США Камалу Харрис будущим президентом.

Одна из вопиющих оговорок политика была допущена в мае 2020 года. В то время проходили ярые протесты движения Black Lives Matter после жестокого убийства Джорджа Флойда. Тогда Байден заявил, что афроамериканцы, которые на выборах проголосуют за Трампа, «не настоящие чернокожие».

В мае прошлого года Байден в рамках виртуального круглого стола заявил, что от коронавируса в США умерли миллионы человек, а на тот момент эта цифра составляла около 85 тысяч. Позднее он спрогнозировал, что смертность от COVID-19 достигнет 200 млн человек, очевидно, перепутав с тысячами, так как в Штатах проживает всего 328 млн человек.

Между тем за прошедшие полгода в овальном кабинете Байден не внес ничего особо кардинально нового в курс США. Он продолжил ранее намеченный вывод войск из Афганистана. Высказывает намерение смягчить противостояние с Китаем. Как и обещал, быстро вернулся к медицинской реформе Барака Обамы, отменил завершение возведения стены на границе с Мексикой и так далее.

instagram.com / @joebiden

Вице-президент США Камала Харрис при живом и официально считающемся дееспособным президенте реально не может вместо него исполнять обязанности первого лица. Ни мировая общественность, ни политики внутри Штатов при руководителе страны Джо Байдене на нее не собираются ориентироваться как на лидера. Использование же 25-й поправки Конституции США для наделения Харрис полномочиями исполняющей обязанности в нынешней политической атмосфере можно представить себе исключительно только в форс-мажорной ситуации — например, очень тяжелой длительной болезни действующего президента.

Но для демократов главным было прийти в Белый дом. И не настолько важно, с кем во главе. Они рассчитывали: дальше в любом случае система как-то уже начнет работать сама. Лишь бы ушел Трамп, ибо для них он был президент внесистемный, вел политические дела так же, как руководитель громадного бизнес-холдинга решает вопросы укрепления его конкурентоспособности.

Теперь же складываются обстоятельства, когда нелепости Джо Байдена объективно становятся главной приметой его правления.