National Interest: ловкий трюк России превратил Т-14 в «убийцу» танков НАТО

Вашингтон, 3 августа. Современный российский танк Т-14 «Армата» способен уничтожать даже самую передовую бронетехнику НАТО. Такое мнение выразили аналитики из США.

Обозреватели американского издания The National Interest (NI) отмечают, что «Армата» является самой выдающейся разработкой российской военной промышленности в области танкостроения. Как передает «ПолитРоссия», данная машина оснащена новейшей электроникой, передовой системой динамической защиты «Малахит», а мощный двигатель в 1500 лошадиных сил позволяет разгонять ее до 90 км в час при весе в 48 тонн.

Эксперты пишут, что Россия провернула ловкий трюк, оснастив Т-14 самыми современными системами защиты и вооружений, сделав бронемашину кошмарным сном военных Альянса.

«Российский танк Т-14 «Армата» — дорогостоящий убийца. Обладая лучшими в своем классе характеристиками, он более чем способен противостоять любому танку НАТО, находящемуся на службе в настоящий момент», — заключили аналитики NI.

Эксперты из США ранее назвали российский Т-14 «Армата» одним из самых современных танков в мире. По их мнению, экипаж данной машины оберегают не только броня, но и несколько систем активной защиты.