Экс-солист «Непары» сообщил об исчезновении дочери

Москва, 3 августа. Известный музыкант Александр Шоуа рассказал о сложностях в семье. Экс-солисту группы «Непара» не удается наладить общение со старшей дочерью Майей, которая недавно пропала.

Артист никогда не скрывал, что первую жену и полугодовалую дочь он бросил много лет назад ради карьеры. Артист предпочел шумные стадионы и записи альбомов семейным вечерам и воспитанию наследницы.

Спустя много лет, после успешного периода «Непары» Шоуа решил стать отцом для уже подросшей дочери. Однако 21-летняя Майя не воспринимает его всерьез, лишь иногда обращаясь за помощью. Какой-то период им удавалось общаться, но в последнее время отношения стали еще хуже.

«Да, у нас недавно было несколько острых моментов в общении. И теперь я не знаю, ни где она, ни с кем, ни чем занята. Она игнорирует мои звонки, сообщения, просьбы. Она видимо считает, что это нормально — по-хамски общаться с родителем и так себя вести. Пока не хочу вдаваться в подробности нашей ссоры. Главное, надеюсь, что с ней ничего не случилось» — поделился артист в интервью изданию StarHit.

Большую часть своего внимания известный артист уделяет младшей дочери Таисии. Недавно шестилетняя девочка перенесла под общим наркозом удаление атеромы. Родители решили удалить новообразование на коже, чтобы избежать возможных рисков.