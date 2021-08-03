В Кувейте полыхает крупнейшая в мире свалка автопокрышек

Эль-Кувейт, 3 августа. Самая крупная в мире свалка автомобильных шин загорелась в Кувейте. ЧП может стать глобальной экологической катастрофой, если пожар оперативно не ликвидируют.

По информации очевидцев возгорания, на месте происшествия поднимается столб ядовитого черного дыма. Густое облако отчетливо видно издалека, сообщают местные СМИ.

На свалке хранится 52 млн автомобильных покрышек. Гигантское хранилище потенциально опасных деталей машин, расположенное в Кувейте, видно даже из космоса.

Ранее о возгораниях на территории свалок отчитались в Подмосковье. Благодаря закрытию полигонов ТКО в Московской области, в 2021-м году на них не случилось ни одного пожара, сообщало РИАМО.