Почему Эрдоган не справился с лесными пожарами и возложил всю вину на курдов

За последние 7 дней в курортных зонах Турции произошло более 150 лесных пожаров. В результате погибли 8 человек, еще почти 900 пострадали, сгорели сотни жилых помещений, тысячи зданий получили повреждения. Кроме жителей некоторых районов, пострадавших от пожаров, пришлось эвакуировать постояльцев гостиниц в Анталье и Бодруме.

Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» разбирался, почему власти Турции не смогли справится с бедствиями и Анкаре пришлось прибегнуть к поддержке извне.

Ground and aerial efforts continue to put out forest fires in multiple locations in Antalya, southern Turkey pic.twitter.com/PV4qQ13ZCh — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 3, 2021

От пожаров, охвативших турецкое побережье, больше всего пострадали курортные города в провинциях Анталья и Мугла. Жителям некоторых районов пришлось покинуть дома, сотни тысяч гектаров леса и десятки домов сгорели, а тысячи голов домашнего скота задохнулись в пожарах.

Федеральное агентство новостей /

Министерство сельского и лесного хозяйства 2 августа рассказало о локализации 140 очагов, еще около 10 пожаров продолжают гореть. 3 августа пожары продолжаются в провинциях Адана, Анталья, Денизли, Мугла и Испарта. В ликвидации возгорания задействовано огромное количество ресурсов, в том числе и зарубежных.

По мнению турецких специалистов, руководству страны стоит вынести для себя урок из ситуации — ведь ежегодно в республике происходит более тысячи пожаров, и побережье Эгейского и Средиземного морей в летний период неизбежно становится эпицентром разгула стихии. Учитывая засуху, наблюдаемую в этом году, Анкаре следовало бы быть более подготовленной, чем обычно, полагают аналитики.

Главной претензией, которую предъявила турецкому руководству общественность, стал отказ от использования самолетов для тушения пожаров, принадлежащих Турецкой ассоциации авиации (THK). Власти за последние годы так и не использовали их по назначению.

Федеральное агентство новостей /

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану пришлось отвечать на неудобные вопросы о стоящих в ангарах машинах публично. Как оказалось, у «великой» страны нет ни одного пригодного для тушения лесных пожаров самолета.

«У Турецкой ассоциации авиации (THK) нет самолетов, которые можно было бы использовать. Мы тушим пожары с 45 вертолетами. Кроме того, количество самолетов, которые занимаются тушением пожаров на сегодняшний день увеличилось до шести. Есть самолеты, которые мы получили из России и Украины. И еще один самолет будет доставлен из Азербайджана», — сказал Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu: Uçak falan yok! https://t.co/ZZD1A0yaJC pic.twitter.com/zSyuYQ8CSz — Vatan (@Vatan) July 30, 2021

Действительно, Россия в рамках договоренностей ранее направила в Турцию для борьбы с лесными пожарами три самолета-амфибии модели Бе-200. А после того как президент Российской Федерации Владимир Путин побеседовал с Эрдоганом по телефону, Москва выделила для борьбы с огнем еще пять пожарных самолетов ИЛ-76 и три пожарных вертолета Ми-8.

Rus Büyükelçilik: Antalya’daki yangında üç Be-200 uçağı görev yapıyor https://t.co/QUTRirmxxB pic.twitter.com/Q9FxgnMJ7n — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 29, 2021

Создал Ататюрк, Эрдоган уничтожил

Некоторые эксперты полагают, что в уничтожении потенциала Турецкой авиационной ассоциации лежит крайняя нелюбовь нынешнего руководства Анкары ко всему наследию основателя Турции Кемаля Ататюрка.

Именно его указом в 1925 году было создано Авиационное общество Турции, позже переименованное в ТНК. Самолеты ассоциации на протяжении долгих лет успешно боролись с лесными пожарами, оперативно локализуя огонь до того, как он успевал распространиться. После того как в 2013 году Эрдоган принял решение запретить ведомству принимать пожертвования в виде «шкур от животных, принесенных в жертву на Курбан-байрам», ситуация в ассоциации изменилась — начались экономические трудности, и она погрязла в долгах. Затем власти раскрыли коррупционные махинации в руководстве ТНК и, уволив начальство, назначили своего руководителя, пообещав возродить ее. Но вместо этого многочисленные самолеты ассоциации так больше и не смогли принять участие в тушении пожаров.

Kullanılmayan THK uçakları görüntülendi Kullanılması için 4-5 milyon dolar gerekhttps://t.co/j2ME7wC1Ht pic.twitter.com/1bOJ2zeddp — internethaber.com (@internethaber) August 3, 2021

Снятый с должности директор ассоциации Байрам Думан заявил, что из девяти самолетов CL-215, находящихся в парке ТНК, шесть даже сейчас могли бы принимать участие в ликвидации возгораний, но их по какой-то причине не используют. По его словам, эти машины могли бы прослужить стране еще много лет. В свою очередь, нынешний глава организации Дженап Ашчи утверждает, что для того, чтобы самолеты ассоциации могли тушить пожары, необходимы инвестиции в размере 4 миллионов турецких лир (500 000 долларов). Эту трату, по-видимому, турецкое правительство считает нецелесообразной.

То, что у Турции есть оборудование, но его невозможно использовать и приходится ждать помощи от иностранных государств, стало разочарованием для населения. Тем более, когда у соседней Греции, с которой у Анкары вечное соперничество, солидный авиапарк из 39 машин.

Лунная программа и дефицит самолетов

Известный турецкий теолог Мустафа Акйол также раскритиковал правительство за пресловутую пропаганду идеи превосходства турецкой нации, в то время как собственными средствами не получается даже решить вопрос с лесными пожарами.

«Несколько месяцев назад Турцию взволновали обещания о том, что мы скоро полетим на Луну. А теперь мы столкнулись с реальностью того, что у нас нет самолетов для тушения пожаров», — написал он.

По мнению Акйола, причиной такого разрыва между ожиданиями и реальностью стало то, что Эрдоган и его правительство слишком заигрались в величие.

«Потому что существует разрыв между агрессивной политикой, ориентированной на пропаганду, и выработкой рациональной политики в соответствии с реальными потребностями страны», — пояснил ученый.

Türkiye bir kaç ay önce "Ay'a gidiyoruz" sloganıyla heyecanlanmıştı.



Şimdi ise "Envanterimizde yangın söndürme uçağı yok" gerçeğiyle yüzleşiyor.



Çünkü propaganda odaklı hamasi siyaset yapmakla ülkenin reel ihtiyaçlarına göre rasyonel politikalar geliştirmek arasında uçurum var. — Mustafa Akyol (@AkyolMustafa) July 31, 2021

Во всем виноваты курды

Между тем, когда стали очевидны масштабы последствий лесных пожаров, турецкие власти, вероятно, желая разделить ответственность, решили найти «козлов отпущения» — ими стали курды.

Еще до задержания первых подозреваемых в поджогах высокопоставленные чиновники начали заявлять, что они знают тех, кто стоит за массовыми лесными пожарами.

Провластное издание Yeni Safak выпустило несколько статей, «раскрывших» виновных в катастрофе, обрушившейся на территорию Турции.

«Аффилированные с Рабочей партией Курдистана (РПК) «Дети огня» взяли на себя ответственность за лесные пожары», — написала газета.

По ее данным, с 1990 года пожары стали частью диверсионной деятельности РПК. Приказ об этом, как утверждает СМИ, отдал сам руководитель группировки Мурат Карайылан.

PKK terör örgütüne bağlı "ateşin çocukları" adlı terör oluşumu Akdeniz ve Ege sahil boyunca çıkan yangınları üstlendi!



"Ateşten isyanla ‘’ÇÖKTÜRME HAMLESİ" ilan ettiklerini duyurdu! pic.twitter.com/N00i3qelw0 — EHA MEDYA (@eha_medya) August 1, 2021

Yeni Safak опубликовала фотографии с сообщениями из Twitter поджигателей, в которых они на карте указывают поле своей деятельности и угрожают продолжить «наказывать» Анкару:

«Пора поставить их на колени потоком огня, пока турецкий режим не научится понимать другого языка».

Между тем совсем недавно министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу уверял, что правоохранительные органы разгромили РПК внутри страны и боевики этой организации больше не смогут устраивать диверсии и террористические акты.

«Ежегодно к РПК присоединялось по 5 000 террористов, а сегодня всего лишь 19. С 2016 года до сегодняшнего дня мы уничтожили 10 тысяч укрытий и убежищ этой организации. Я утверждаю: мы задушили террористическую организацию. Мы избавили Турцию от вторжения РПК в нашу страну», — сказал он.

В декабре 2020 года Сойлу заявлял, что общее количество боевиков РПК в Турции насчитывало менее 320 человек.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'nın Türkiye'deki eleman sayısı 320'nin altına düştühttps://t.co/tD01GxrVFU pic.twitter.com/MABeLIibPP — KararHaber (@KararHaber) December 29, 2020

Печень поджигателей

Турецкие власти заявили, что расследуют вероятность поджогов со стороны запрещенной в Турции организации, но пока это больше похоже на попытки уйти от ответственности и переложить ее на курдов. Именно поэтому, когда турецкие СМИ задают вопросы Сойлу, он не может, противореча себе, сказать, что вина лежит на курдах. При этом и однозначно опровергнуть их причастность также не может — потому что на днях сам президент Турции пообещал возмездие «террористам».