Президент Сербии пройдет полиграф, чтобы опровергнуть связь с мафией

Белград, 3 августа. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что согласен пройти исследование на полиграфе, чтобы доказать отсутствие связи с мафией, которую ему приписывают.

Вучич подчеркнул, что история является невероятной, ведь криминальная группа, причастность к которой ему приписывают, появилась в Черногории, а теперь устраивает самые ужасные преступления в современной истории Сербии.

«При этом СМИ ведут кампанию, обвиняя нас в связях с этими людьми, и вы днями это слушаете, пять дней слушаете гнусную ложь», — возмутился президент республики.

Ранее главарь преступной группировки футбольных фанатов Велько Беливук заявил, что якобы получал задания от Вучича и не раз «вступал в контакт» с руководством Сербии. Об этом он сообщил на допросе в полиции, но информация из протокола попала в СМИ.

Ранее в Брюсселе состоялся очередной раунд переговоров Белграда и Приштины, в ходе которого косовский «премьер-министр» Альбин Курти откровенно саботировал диалог, отказываясь признавать ранее достигнутые договоренности и настаивая исключительно на признании Сербией самопровозглашенной Республики Косово.