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США начинают крупнейшие за 40 лет военно-морские учения

  /   Обновлено: 03 августа 2021 14:00
Армия
США начинают крупнейшие за 40 лет военно-морские учения
Global Look Press  /  US Navy/via Globallookpress.com

Вашингтон, 3 августа. Соединенные Штаты приступают к крупнейшим за последние 40 лет военно-морским учениям, в которых примут участие 36 кораблей и Корпус морской пехоты США.

Маневры будут проводиться в 17 часовых поясах, сообщило командование Шестого флота США. Учения продлятся две недели, они направлены показать соперникам высокий уровень боеготовности американских войск, говорится в сообщении. В тренировках будут задействованы военные корабли, авианосцы и подлодки.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай проведут совместные учения «Взаимодействие-2021». Российские военные уже прибыли в КНР и изучают современные образцы китайской техники и вооружения.

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сша военные учения корпус морской пехоты
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