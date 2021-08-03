США начинают крупнейшие за 40 лет военно-морские учения

Вашингтон, 3 августа. Соединенные Штаты приступают к крупнейшим за последние 40 лет военно-морским учениям, в которых примут участие 36 кораблей и Корпус морской пехоты США.

Маневры будут проводиться в 17 часовых поясах, сообщило командование Шестого флота США. Учения продлятся две недели, они направлены показать соперникам высокий уровень боеготовности американских войск, говорится в сообщении. В тренировках будут задействованы военные корабли, авианосцы и подлодки.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай проведут совместные учения «Взаимодействие-2021». Российские военные уже прибыли в КНР и изучают современные образцы китайской техники и вооружения.