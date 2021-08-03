Мухин назвал «разрушающим моральный облик Запада» разгон COVID-протестов в ФРГ

Россия и Китай должны возглавить мировое противостояние хищническим нападкам лицемерного Запада, не замечающего нарушений прав человека у себя дома, но поучающего другие страны, как жить. Об этом в интервью ФАН рассказал политолог Алексей Мухин.

В минувшее воскресенье полиция Берлина жестко разогнала акцию протеста против изоляции из-за COVID-19. Силовики использовали слезоточивый газ и дубинки, они били мирных граждан руками и ногами. Было задержано 600 человек.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что надо не выражать обеспокоенность нарушением прав человека в ФРГ, а принимать глобальные меры против агрессии Запада.

«Такие действия наших западных партнеров, как истеричное силовое подавление мирных протестов в Германии, с применением спецсредств и избиениями, на корню уничтожают их моральный облик», — заявил политолог.

Западные страны, причисляющие себя к эталону демократии, свободы и прочих «европейских ценностей», потеряли право указывать другим государствам, как надо строить свою экономику и государственность, уверен Мухин.

ТАСС / CLEMENS BILAN

«Суверенные государства, в которых страны Евросоюза активным образом поддерживают государственные перевороты, способствуют экономическим кризисам и заставляют нищать население, должны равняться на Россию и Китай. Гражданское общество разных стран, ущемляемых США и Европой, должно прийти к консолидированному жесткому ответу на их агрессию», — высказал мнение аналитик.

Собеседник ФАН напомнил, что сегодня ООН не готова заниматься странами, озабоченных своим будущим, поэтому глобальную миссию противостояния агрессии Запада несет на себе РФ.

«Россия и Китай должны возглавить неформальное объединение независимых государств для защиты от хищнических нападок западных политиков. Международное противостояние агрессии Вашингтона, Лондона и Брюсселя должно стать систематизированным. Это вполне реальная модель, если учесть, что военный и экономический потенциал России и Китая превосходит потенциал стран НАТО», — добавил эксперт.

ТАСС / CLEMENS BILAN

Алексей Мухин обратил внимание, что Россия не «выражает озабоченность» попранием прав человека в странах Европы, а действует.

«Наше правительство уже приняло меры, чтобы обезопасить нашу страну и наш народ от агрессии Запада. Своевременно была отредактирована законодательная база России, приняты необходимые поправки в Конституцию, изменен внешнеполитический контент. Наши оппоненты пока достаточно сильны, и в одиночку выступать против них Россия не будет. Но мы должны использовать агрессию Запада против самого агрессора», — заметил публицист.

Ранее ФАН рассказал, как проигравшийся в пух и прах русофоб Каспаров обвинил Евросоюз в подкупе Москвой.