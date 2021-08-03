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Адвокат Мальковой рассказала о незавидном будущем Макеевой
Шоу-бизнес
Адвокат Мальковой рассказала о незавидном будущем Макеевой
instagram.com  /  @malkov_roman_mr

Москва, 3 августа. Адвокат художницы Светланы Мальковой Юлия Вербицкая-Линник назвала актрису театра и кино Анастасию Макееву очень смелой женщиной и сделала прогноз о ее будущем.

Бывший муж Мальковой ушел к Макеевой, что и стало темой для обсуждения в прямом эфире в Instagram. Юрист уточнила, что новый, четвертый по счету супруг актрисы имеет ряд финансовых обязательств перед бывшей женой и четырьмя детьми. По словам адвоката, рано или поздно их придется исполнять, поэтому будущему Макеевой сложно позавидовать.

«Только представьте, как это неприятно, когда вам звонят в дверь в семь утра, вы выходите в красивом пеньюаре или легкой пижамке, а там судебные приставы: «Здесь живет такой-то господин? Сейчас мы будем его вещи описывать»», — иронично заметила Вербицкая-Линник в беседе с Мальковой.

Как уточнила юрист, при некоторых вариантах развития событий Макеева будет вынуждена платить алименты за своего супруга. Все, что сейчас артистка заработает в браке вместе с новым избранником, считается совместными супружескими деньгами.

Напомним, строитель Роман Мальков ушел от жены, которая воспитывает от него четырех детей, к российской актрисе театра и кино Анастасии Макеевой. При этом мужчина не сдерживает себя в выражениях и периодически оскорбительно высказывается об экс-возлюбленной.

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суд макеева мальков малькова
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