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Врач Эдигер дал советы по профилактике тромбоза при вакцинации от COVID-19
Общество
Врач Эдигер дал советы по профилактике тромбоза при вакцинации от COVID-19
pixabay.com  /  Narupon Promvichai

Москва, 3 августа. Некоторые вакцины от коронавируса могут вызывать образование тромбов при определенных показателях состояния здоровья. Врач Александр Эдигер объяснил, как этого избежать.

Пациентам с хроническими заболеваниями необходимо пройти коагулограмму перед вакцинацией от коронавирусной инфекции для профилактики тромбообразования. Об этом в беседе с Общественной службой новостей рассказал клинический фармаколог, врач-патологоанатом Александр Эдигер.

Специалист отметил, что тромбы могут образовываться у людей с нарушениями свертываемости крови, а также при наличии заболеваний сосудов. Им необходимо пройти предварительное медицинское обследование для минимизации рисков. В случае, если врачи выявят способствующие тромбообразованию заболевания, пациент получит медицинский отвод от процедуры.

Вакцинация позволяет защитить организм от возбудителя COVID-19 — коронавирусной инфекции. В России в рамках вакцинационной кампании применяют препараты, доказавшие свою безопасность. Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге более 1,3 миллиона горожан прошли эту процедуру.

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здоровье профилактика рекомендации коронавирус тромобоз
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