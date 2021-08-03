Гимнаст Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнении на перекладине на ОИ

Токио, 3 августа. Бронзовая награда Никиты Нагорного стала 51-й для сборной России на токийской Олимпиаде.

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую награду в упражнении на перекладине, набрав 14,533 балла. Олимпийское золото завоевал представитель Японии Даики Хасимото, в активе которого 15,066 балла. Серебро досталось хорватскому гимнасту Тину Србичу (14,900 балла).

Ранее российские гимнасты одержали победу в командном многоборье на летних Играх в Токио с результатом в 262,500 балла. Золото для национальной команды завоевали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Для российских атлетов победа в командном турнире на ОИ стала первой за последние 25 лет.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.