Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 14:08
14:08
Экономика
ЦБ РФ начал подготовку акций «Открытия» к продаже
14:07
Армия
В НАТО отреагировали на инцидент с танкером Mercer Street у побережья Омана
14:06
Армия
National Interest: ловкий трюк России превратил Т-14 в «убийцу» танков НАТО
14:06
Шоу-бизнес
Экс-солист «Непары» сообщил об исчезновении дочери
14:05
Происшествия
В Кувейте полыхает крупнейшая в мире свалка автопокрышек
14:05
Политика
Мухин назвал «разрушающим моральный облик Запада» разгон COVID-протестов в ФРГ
14:05
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после обнаружения брошенного ребенка в Подмосковье
14:04
Шоу-бизнес
Александр Гордон вспомнил, как его чуть не убил гость программы «Мужское/женское»
14:04
Общество
Почерк западных спецслужб: озвучены версии гибели белоруса Шишова на Украине
14:02
Весь мир
Шугалей анонсировал новое социологическое исследование по Африке
Все новости

Гимнаст Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнении на перекладине на ОИ
Олимпиада-2020 в Токио
Гимнаст Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнении на перекладине на ОИ
Global Look Press  /  Claudio Thoma/Keystone Press Agency

Токио, 3 августа. Бронзовая награда Никиты Нагорного стала 51-й для сборной России на токийской Олимпиаде.

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую награду в упражнении на перекладине, набрав 14,533 балла. Олимпийское золото завоевал представитель Японии Даики Хасимото, в активе которого 15,066 балла. Серебро досталось хорватскому гимнасту Тину Србичу (14,900 балла).

Ранее российские гимнасты одержали победу в командном многоборье на летних Играх в Токио с результатом в 262,500 балла. Золото для национальной команды завоевали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Для российских атлетов победа в командном турнире на ОИ стала первой за последние 25 лет.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.

Вернуться назад

Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / Гимнаст Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнении на перекладине на ОИ
токио олимпиада нагорный
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru