Жительница ДНР погибла в результате обстрела со стороны ВСУ

Донецк, 3 августа. Жительница Коминтерново погибла в результате обстрела населенного пункта со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает Донецкое агентство новостей.

Обстрел произошел прошлым вечером. Женщина 1964 года рождения получила осколочные ранения. Пострадавшая была оперативно доставлена в больницу, где позже скончалась.

«Женщина, которая вчера была ранена в результате обстрела со стороны ВФУ села Коминтерново, скончалась», — сказал журналистам глава администрации Новоазовского района ДНР Олег Моргун.

Ранее представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о минометном обстреле республики со стороны ВСУ.