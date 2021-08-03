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Жительница ДНР погибла в результате обстрела со стороны ВСУ

  /   Обновлено: 03 августа 2021 13:48
Армия
Жительница ДНР погибла в результате обстрела со стороны ВСУ
Федеральное агентство новостей

Донецк, 3 августа. Жительница Коминтерново погибла в результате обстрела населенного пункта со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает Донецкое агентство новостей.

Обстрел произошел прошлым вечером. Женщина 1964 года рождения получила осколочные ранения. Пострадавшая была оперативно доставлена в больницу, где позже скончалась.

«Женщина, которая вчера была ранена в результате обстрела со стороны ВФУ села Коминтерново, скончалась», — сказал журналистам глава администрации Новоазовского района ДНР Олег Моргун.

Ранее представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о минометном обстреле республики со стороны ВСУ.

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