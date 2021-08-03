Тимановская выразила недоумение из-за «политического скандала» со своим участием

Токио, 3 августа. Белорусская спортсменка Кристина Тимановская заявила, что не вмешивалась в политику.

Бегунья выразила недоумение из-за «политического скандала» на Олимпиаде со своим участием. Она не ожидала подобных событий из-за инцидента с критикой в соцсетях.

Скандал с Тимановской произошел 1 августа. Тогда Минск организовал отправку спортсменки домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. По мнению легкоатлетки, ее отстранили от Олимпиады из-за якобы критики тренерского штаба сборной в соцсетях. МОК начал проверку всех обстоятельств произошедшего.