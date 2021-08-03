МИД РФ: талибы могут помочь сдержать рост угрозы со стороны ИГ в Афганистане

Москва, 3 августа. Присутствие боевиков из запрещенной в РФ организации «Талибан»1 в Афганистане будет сдерживать рост угроз со стороны террористических группировок.

Таким мнением поделился директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. По его словам, боевики ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) могут воспользоваться ситуацией хаотичности на севере Афганистана для подрыва стабильности в регионе.

«На этих территориях уже длительное время базируются другие многочисленные международные террористические организации — я бы поставил на первое место ИГ (запрещена в РФ)», — сообщил Кабулов.

Дипломат напомнил, что у талибов (члены запрещенной в России организации «Талибан») очень плохие отношения с игиловцами, с которыми они воюют уже долгие годы. По его словам, присутствие талибов в Афганистане может обезопасить страны Центральной Азии от угроз со стороны радикалов.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва считает маловероятным сценарий захвата власти в Афганистане талибами. Он также заявил, что Россия сотрудничает с США по ситуации в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.