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Советский истребитель времен Великой Отечественной войны нашли на дне озера в Заполярье
Армия
Советский истребитель времен Великой Отечественной войны нашли на дне озера в Заполярье
function.mil.ru

Североморск, 3 августа. Военнослужащие Северного флота ВМФ РФ обнаружили советский истребитель И-153 с останками летчика на дне безымянного озера в районе реки Западная Лица.

По данным пресс-службы флота, самолет был найден в рамках экспедиции на участке, где ранее проходила линия фронта. Истребитель находился на глубине 15 метров и поднят на поверхность.

Отмечается, что элементы кабины, двигателя, радиостанция, бортовое вооружение и даже личные вещи погибшего летчика хорошо сохранились. В частности, со дна подняли пистолет ТТ, принадлежавший военному.

Предположительно, истребитель И-153 входил в состав 2-й эскадрильи 72-го смешанного авиаполка ВВС Северного флота, который защищал Заполярье в годы Великой Отечественной войны. Самолет не вернулся с боевого задания 25 октября 1941 года. Сейчас военные работают над идентификацией личности пилота.

Ранее сообщалось, что участники экспедиции Русского географического общества нашли пять бомбардировщиков ВВС США, потерпевших в годы войны крушение на Камчатке. Кроме того, как пишет сайт 360tv.ru, бомбардировщик был найден в Кольском заливе.

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