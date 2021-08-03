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Похититель 12-летней девочки из Бийска выслеживал ее на протяжении месяца
Происшествия
Похититель 12-летней девочки из Бийска выслеживал ее на протяжении месяца
pixabay.com

Бийск, 3 августа. Житель Алтайского края, похитивший 12-летнюю девочку, наблюдал за ней на протяжении месяца, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 31 июля злоумышленник напал на школьницу, проезжавшую по проселочной дороге на велосипеде. Он толкнул жертву, связал ей руки и ноги, после чего затолкал в мешок, положил в прицеп автомобиля и увез в подвал своего дома.

В поисках ребенка участвовали свыше 200 человек. По предварительным данным, похититель испугался и сам отпустил пленницу. В ночь на 2 августа она вернулась домой и рассказала обо всем родным. Сейчас с девочкой работают психологи. Подозреваемого объявили в федеральный розыск. Ему заочно предъявили обвинение, следователь ходатайствовал об аресте.

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