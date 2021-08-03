В Кировскую область привезли мощи со Святого Афона

Киров, 3 августа. Мощи православного Святого Пантелеймона Целителя были доставлены в Кировскую область. Святыня будет находиться в Кирове до 15 августа.

Мощи великомученика Пантелеймона Целителя доставили в Успенский кафедральный собор Свято-Трифонова мужского монастыря, расположенного в Кировской области. Об этом сообщает издание «Свойкировский.рф». Отмечается, что мощи были привезены из крупнейшего в мире средоточия православного монашества — Святого Афона.

Пантелеймон Целитель — один из наиболее почитаемых христианских святых. Он известен тем, что при жизни лечил верующих, заключенных в тюрьмы язычниками. Сегодня Пантелеймон Целитель считается покровителем русского воинства.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде был освящен храм князя Георгия Всеволодовича. На мероприятии присутствовали губернатор области Глеб Никитин и представитель президента России в ПФО Игорь Паньшин.