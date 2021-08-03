Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 августа 14:07
14:06
Армия
National Interest: ловкий трюк России превратил Т-14 в «убийцу» танков НАТО
14:06
Шоу-бизнес
Экс-солист «Непары» сообщил об исчезновении дочери
14:05
Происшествия
В Кувейте полыхает крупнейшая в мире свалка автопокрышек
14:05
Политика
Мухин назвал «разрушающим моральный облик Запада» разгон COVID-протестов в ФРГ
14:05
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после обнаружения брошенного ребенка в Подмосковье
14:04
Шоу-бизнес
Александр Гордон вспомнил, как его чуть не убил гость программы «Мужское/женское»
14:04
Общество
Почерк западных спецслужб: озвучены версии гибели белоруса Шишова на Украине
14:02
Весь мир
Шугалей анонсировал новое социологическое исследование по Африке
14:01
Политика
Адвокат назвал вопросом времени реакцию профильных ведомств на «школы» Ходорковского
14:01
Общество
Эфир: К чему приведет отмена моратория на смертную казнь в России
Все новости

Россиянин Шубенков снялся с турнира в беге на 110 метров с барьерами на Олимпиаде

  /   Обновлено: 03 августа 2021 13:43
Спорт
Россиянин Шубенков снялся с турнира в беге на 110 метров с барьерами на Олимпиаде
TACC  /  Шарифулин Валерий

Токио, 3 августа. Российский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с участия в турнире по бегу на 110 метров с барьерами на летних Олимпийских играх в Токио. Причиной такого решения стала травма.

Представитель сборной России должен был стартовать в третьем квалификационном забеге, однако отказался от участия. По информации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), у атлета подозревают разрыв мениска.

В эфире Первого канала подтвердили информацию об этом. Комментатор отметил, что повреждение было обнаружено у Шубенкова еще во время тренировок в Новогорске, однако он надеялся, что сможет выступить на Олимпиаде.

Ранее стало известно, что боксер Альберт Батыргазиев, вышедший в финал Олимпиады в весовой категории до 57 кг, гарантировано принесет еще одну медаль в копилку российской команды. Бой будет проходить 5 августа.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Россиянин Шубенков снялся с турнира в беге на 110 метров с барьерами на Олимпиаде
олимпиада шубенков легкая атлетика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru