Россиянин Шубенков снялся с турнира в беге на 110 метров с барьерами на Олимпиаде

Токио, 3 августа. Российский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с участия в турнире по бегу на 110 метров с барьерами на летних Олимпийских играх в Токио. Причиной такого решения стала травма.

Представитель сборной России должен был стартовать в третьем квалификационном забеге, однако отказался от участия. По информации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), у атлета подозревают разрыв мениска.

В эфире Первого канала подтвердили информацию об этом. Комментатор отметил, что повреждение было обнаружено у Шубенкова еще во время тренировок в Новогорске, однако он надеялся, что сможет выступить на Олимпиаде.

Ранее стало известно, что боксер Альберт Батыргазиев, вышедший в финал Олимпиады в весовой категории до 57 кг, гарантировано принесет еще одну медаль в копилку российской команды. Бой будет проходить 5 августа.