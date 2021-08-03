Россия может сохранить лидерство на рынке ЕС за счет поставок водорода

Москва, 3 августа. Политика ЕС по углеродной нейтральности к 2050 году приведет к снижению прямых поставок природного газа из РФ. Это, в свою очередь, отразится на доходах страны от данной статьи.

Сохранить позиции экспортера на европейском рынке Россия способна за счет поставок «голубого водорода». Таким мнением поделился глава управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев в интервью корпоративному журналу «Газпрома».

По его словам, производство «голубого» углеродно-нейтрального водорода возможно уже сейчас, его себестоимость оценивается в пределах 2 долларов за тонну. В будущем это обеспечит России роль ведущего мирового экспортера такого сырья, что позитивно повлияет на репутацию газовой отрасли и остановит процесс девальвации газовых активов, заключил Комлев.

Рост потребления водорода прогнозируется после 2030 года, а в 2050 году этот показатель в мире способен взлететь до 500 млн тонн. Такое заявление ранее озвучил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.